Новые губернаторские игровые площадки открыли в парке «Дубки» в Чехове

В парке «Дубки» села Троицкое городского округа Чехов представили обновленные игровые зоны. За 11 лет работы губернаторской программы «Наше Подмосковье», благодаря которой обустраивают детские площадки, в муниципалитете открыли 33 таких объекта.

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин отметил, что на участке площадью 750 квадратных метров оборудовали современные игровые и спортивные зоны. Их оснастили бесшовным резиновым покрытием, металлическими ограждениями, песочницами, урнами и лавочками. Здесь обустроили пешеходные дорожки, озеленили прилегающие территории. Кроме этого, площадки для спорта и отдыха оборудовали современным освещением и видеокамерами системы «Безопасный регион».

«Парк „Дубки“ продолжает активно развиваться. Благодаря премии нашего губернатора „Мы рядом“, мы смогли благоустроить парковое пространство. Здесь появилась тропиночная сеть, освещение и скамейки. Сегодня это одно из любимых мест отдыха жителей села Троицкое и окрестных населенных пунктов», — подчеркнул руководитель муниципалитета.

На площадках организуют интерактивные программы, творческие мастер-классы, познавательные лекции и викторины для детей и взрослых. Масштабная праздничная программа, приуроченная к открытию зон для спорта и отдыха, ждала гостей парка.

Напомним, уже 11 лет в Московской области работает программа «Наше Подмосковье» при содействии губернатора Андрея Воробьева и правительства региона. За это время в Чехове построили 33 игровые и спортивные площадки.

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