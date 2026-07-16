Новые губернаторские детские площадки открыли в Коломне

Установку двух губернаторских детских игровых комплексов уже завершили. Новые площадки появились в черте города и селе Черкизово и готовы принять первых посетителей.

Современные игровые пространства площадью 450 квадратных метров каждое оборудовали на улице Московской у дома № 1 и на улице Советской у дома № 6 в селе Черкизово. Комплексы полностью готовы к эксплуатации и соответствуют современным требованиям безопасности.

Работы выполнили в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Модернизация детских игровых площадок в 2026 году». Жителей призывают бережно относиться к новому оборудованию, чтобы сохранить его в хорошем состоянии на долгие годы.

Всего в 2026 году в городском округе планируется модернизировать 14 детских площадок.

«Новые игровые пространства появятся не только в Коломне и Озерах, но и в сельских населенных пунктах. Это позволит создать равные условия для семей с детьми независимо от места проживания. Особенно важно, что все комплексы будут соответствовать современным требованиям безопасности и рассчитаны на детей разных возрастов», — рассказал депутат Государственной думы Никита Чаплин.