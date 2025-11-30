Новые грузопассажирские тепловозы прибыли для испытаний в Коломну

Приемочные и сертификационные испытания тепловозов ТЭ26 проходят на базе Всероссийского научно-исследовательского и конструкторско-технологического института подвижного состава. Два опытных образца, прибывших в Коломну, создали на Брянском машиностроительном заводе.

Локомотив ТЭ26 уже прозвали Мишкой, а заменить на российских железных дорогах он должен тепловоз М26, который в народе называют Машкой.

«Этот новый универсальный односекционный локомотив предназначен для перемещения пассажирских и грузовых поездов на малоинтенсивных участках железных дорог, также он будет использоваться для хозяйственных и путевых работ. При объединении в сплотки до четырех единиц может везти поезда весом до 7100 тонн», — рассказали во ВНИКТИ.

Также на базе научно-исследовательского института проходит пробы и второй выпущенный в Брянске образец — локомотив ТЭ26-0002.

«Тепловозам предстоит пройти реостатные испытания, которые являются одними из главных контрольно-диагностических процедур. Они необходимы для проверки работоспособности узлов, электрической силовой схемы и устойчивости работы дизель-генераторной установки на пиковых нагрузках», — отметили на Коломенском заводе. Предприятие, как и Брянский машиностроительный завод, входит в Трансмашхолдинг (ТМХ), — основной в России и один из крупнейших в мире разработчиков и производителей подвижного состава для железнодорожного и городского рельсового транспорта, а также среднеоборотных двигателей.