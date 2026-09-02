Новые гибриды кормовой кукурузы протестировали в агрохолдинге в Коломне
В агрохолдинге «ОСП агро» в Озерах на полях предприятия «Емельяновка» завершили тестирование 12 гибридов кукурузы. Специалисты изучили состояние посевов и оценили их урожайность и энергетическую ценность для кормления крупного рогатого скота.
Опытные участки заложили в начале посевного сезона. Председатель Совета директоров предприятий «Емельяновка» и «Агрофирма Сосновка», координатор проекта «Российское село» Ася Исаева отметила, что силос составляет основу рациона крупного рогатого скота, поэтому подбор высокоурожайных отечественных культур имеет большое значение для хозяйств.
После завершения вегетационного периода специалисты проведут комплексный анализ полученных данных. Лучшие гибриды могут включить в производственный цикл агрохолдинга. Специалисты «ОСП агро» постоянно отслеживают показатели кормовых культур и отбирают оптимальные варианты для высокопродуктивного стада.