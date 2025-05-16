Новые газовые сети построят в 70 деревнях и селах Подмосковья

Компания «Мособлгаз» построит газопровод еще в 70 населенных пунктах Подмосковья. В 50 из них работы уже начались. Всего синим топливом обеспечат 9,3 тысячи человек.

Сейчас строительство коммуникаций продолжают в Орехово-Зуеве, Наро-Фоминске, Коломне, Волоколамске и других округах. Специалисты не только возводят сети, но и встречаются с жителями, чтобы разъяснить сроки проведения работ и помочь с подачей заявки на газификацию.

После завершения строительство топливо бесплатно пустят до границ земельных участков. Провести трубы на их территории можно, заключив комплексный договор. Он включает проектные работы, строительство, техобслуживание и поставку газа. Сделать это можно по ссылке.