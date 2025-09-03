Новые газораспределительные сети построят в двух деревнях под Воскресенском

Новые газораспределительные сети строят в деревнях Глиньково и Бочевино городского округа Воскресенск. Работы проводятся в сентябре: после ввода газопроводов в эксплуатацию жители смогут бесплатно подвести газ до границ своих участков в рамках программы социальной газификации.

Мособлгаз ведет строительные работы в 76 населенных пунктах Подмосковья по программе «Развитие газификации в Московской области до 2035 года»: данные газопроводы будут введены в эксплуатацию в 2025 и 2026 годах.

Кроме прокладки новых линий, в регионе по губернаторской программе проводится реконструкция устаревших газораспределительных сетей — это направлено на повышение надежности и безопасности снабжения.

Администрация округа напомнила, что жители могут узнать о возможных способах газификации с помощью интерактивной картой газификации.