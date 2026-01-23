Новые газораспределительные сети начали строить в Коломне

В городском округе Коломна компания «Мособлгаз» продолжает строительство газораспределительных сетей. Благодаря этой работе, выполняемой по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2035 года», голубое топливо приходит в ранее негазифицированные населенные пункты.

Филиал «Юго-восток» компании «Мособлгаз» 22 января сообщил о начале активной фазы работ по строительству газораспределительных сетей в деревне Новая.

«Эта деревня станет первой точкой на трассе газопровода, который пройдет по трем населенным пунктам городского округа Коломна. Вслед за Новой построим газовую сеть в селах Дарищи и Дмитровцы. Общая протяженность распределительных газопроводов, которые свяжут Новую, Дарищи и Дмитровцы, превысит 12 километров», — сообщили в пресс-службе компании «Мособлгаз».

Напомним, в конце декабря 2025 года по региональной программе газификации были сданы в эксплуатацию газораспределительные сети в коломенской деревне Щепотьево. Сразу же после ввода сетей начались пуски топлива в частные дома.