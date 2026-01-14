Новые газопроводы построят еще в 71 населенном пункте Подмосковья

В январе новые газопроводы по президентскому проекту продолжают строить в 71 населенном пункте Подмосковья. Работы ведут в Истре, Егорьевске, Серпухове и других округах.

Мособлгаз построит газовые сети в деревнях Обухово, Андреевское, Акишево, Холмы и других местах.

В компании напомнили, что по программе можно бесплатно подвести коммуникации до границ земельных участков. Узнать больше о программе и подать заявку на подключение модно на интерактивной карте.

Главное условия участия в программе — регистрация дома. Подать заявку на присвоение адреса можно онлайн через Росреестр, а также лично в МФЦ.

Всего в 2025 году Мособлгаз подключил 54 тысячи жителей.