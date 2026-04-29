Музей-заповедник «Горки Ленинские» представил программу к акции «Ночь музеев»

16 мая музей-заповедник «Горки Ленинские» присоединится к Всероссийской акции «Ночь музеев». Гости смогут посетить разнообразные мероприятия, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В этот день будут организованы пешеходные экскурсии и путешествия на электрокарах по территории музея-заповедника. Посетители познакомятся с историей места, насладятся музыкальными выступлениями и посмотрят кино.

Впервые в рамках «Ночи музеев» пройдут экскурсии «Катаем в Горках». Участники проедут по всей территории музея-заповедника, начиная от НКЦ «Музей В. И. Ленина» и заканчивая музеем «Кабинет и квартира В. И. Ленина в Кремле».

Музыкально-поэтический вечер «Музыка души» порадует слушателей концертом дуэта Николая Иванилова и Ринаты Юсуповой. В программе — танцевальная музыка разных эпох и стран.

Также гостей ожидает музейная прогулка «Гуляем в Горках», которая расскажет об истории разных частей музея-заповедника.

Весь день 16 мая в вишневом саду усадьбы Горки будет работать крафт маркет искусства под открытым небом. Здесь можно будет приобрести авторские изделия ручной работы и картины современных художников.

«По традиции в „Ночь музеев“ музей-заповедник „Горки Ленинские“ старается приготовить для посетителей неординарные экскурсии, квесты, лекции, мастер-классы», — сказал Директор музея-заповедника Евгений Сарамуд.

Вход на все мероприятия свободный. 0+.

