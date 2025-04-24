Новые фонари установят в сквере «60 лет Победы» в Егорьевске

В Егорьевске полным ходом идет преображение сквера «60 лет Победы» в рамках масштабной реконструкции. На данный момент ключевым этапом стала установка современных фонарей.

Мачты освещения выполнены в черном цвете. В светильники встроены экономичные светодиодные лампы. Особое внимание уделено эстетике: аллеи сквера планируется украсить специальной трехцветной подсветкой.

Помимо освещения, активно ведутся работы по обустройству территории. Для юных посетителей устанавливаются детские игровые комплексы, а также лавочки и навесы, защищающие от солнца и дождя. Специалисты также занимаются монтажом труб к чаше фонтана.

Масштабная реконструкция сквера «60 лет Победы» началась в 2024 году, а сам проект его благоустройства был оценен на федеральном уровне, став победителем VIII Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.