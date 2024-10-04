Новые фонари установят в чеховской деревне Захарково

Заместитель главы городского округа Чехов Алексей Родин встретился со старостой деревни Захарково и специалистами по благоустройству городского округа Чехов. Вместе они обсудили вопрос оснащения тротуара дополнительным освещением.

По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина его заместитель Алексей Родин, староста Олеся Николаева и работники управления благоустройства администрации обсудили вопросы содержания дворов, дорог и тротуаров в деревне Захарково.

Главной темой стала установка новых уличных фонарей вдоль тротуара, который ведет к кладбищу населенного пункта. Староста деревни Олеся Николаева отметила, что малоосвещенная дорога создает неудобства для жителей в вечернее время.

Комиссия обсудила технические возможности монтажа дополнительного освещения.

«Такие встречи действительно необходимы и значимы, чтобы услышать пожелания местных жителей», — подчеркнул Алексей Родин.

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