Новые фонари установят на Речной улице в Зарайске в этом году

Фото: Министерство благоустройства Московской области

Новая система освещения появится в Зарайске на Речной улице. Светильники и опоры для них установят в рамках проекта «Светлый город».

Как рассказали в Министерстве благоустройства Московской области, протяженность системы наружного освещения составит 525 метров. Всего установят 11 уличных фонарей.

«В этом году в регионе планируется установить почти 10 тысяч светильников и более четырех тысяч опор освещения. Новыми системами освещения будут оснащены 158 объектов улично-дорожной сети, 22 общественные территории и 36 дворовых территорий», — отметили в ведомстве.

В Министерстве благоустройства напомнили, что проект «Светлый город» реализуется на территории Подмосковья с 2017 года.

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