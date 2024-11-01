Новые фонари установили в Кузьминском лесопарке в Котельниках

Светодиодные автоматические фонари установили на территории Кузьминского лесопарка в Котельниках. Светодиодное освещение является экологически чистым и одним из самых эффективных.

Такие фонари потребляют значительно меньше энергии по сравнению с традиционными лампами и обладают более длительным сроком службы. Это не только позволяет экономить средства, но и снижает нагрузку на окружающую среду, что особенно важно в условиях глобальных экологических вызовов.

Фонари оснащены встроенными датчиками движения и видеокамерами, что обеспечивает высокий уровень безопасности и комфорта для всех посетителей парка. Освещение включается автоматически при приближении человека, а видеокамеры помогают поддерживать порядок и безопасность на территории.

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