Новые фонари установили в Бурцеве

В деревне Бурцево полным ходом идет реализация важного проекта по модернизации уличного освещения. Вдоль Центральной улицы, начиная от Московского малого кольца, установили 17 новых опор освещения.

В ближайшее время подрядная организация приступит к завершающему этапу работ, включающему в себя прокладку и подключение питающего кабеля, а также монтаж энергоэффективных светодиодных светильников.

Работы проводятся в рамках реализации муниципальной программы «Светлый город», направленной на улучшение качества жизни населения и создание комфортной городской среды. Качество выполненных работ проверила заместитель начальника территориального управления Калининец Наталия Новинская, отметив высокий уровень организации и профессионализм подрядной организации.

«Мы продолжаем планомерную работу по улучшению инфраструктуры и созданию комфортных условий для жизни наших граждан», — сообщила Наталия Новинская.