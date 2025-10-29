Новые фонари установили на проспекте 60 лет Октября в Щелкове

В рамках программы благоустройства была обновлена территория двора, прилегающая к домам № 2, 2А, 25 и 4 по проспекту 60 лет Октября. Этот двор превратился в многофункциональное общественное пространство.

Ключевыми элементами стали новые зоны для активного отдыха и досуга. Для юных жителей была установлена детская площадка, оснащенная игровыми комплексами и появилась оборудованная спортивная площадка. Кроме того, для тех, кто предпочитает силовые тренировки на свежем воздухе, были размещены уличные тренажеры. Также была установлена уличная мебель, скамейки и урны.

Не менее важным аспектом благоустройства стало приведение в нормативное состояние всей дорожной инфраструктуры. Автомобильные и пешеходные дорожки были обновлены. Для автовладельцев была оборудована парковка.

Также были установлены современные опоры освещения, оснащенные светодиодными фонарями. Дополнительным штрихом к новой системе освещения стало появление столба со светодиодным прожектором, установленного для обеспечения полноценного освещения футбольного поля.