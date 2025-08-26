Новые фонари и камеры видеонаблюдения установили у гимназии № 7 в Чехове

Возле гимназии № 7 и Дворца спорта «Надежды России» завершается масштабное обновление придомовой территории в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды». До конца сентября благоустроят дворы на улицах Дружбы и Чехова, а также в деревне Манушкино.

Специалисты профильной службы докрашивают последние ограждения.

«Раньше здесь было темно и неуютно, а теперь как в парке! Дети целыми днями на площадках, а вечером двор освещен так, что хоть книгу читай», — поделилась местная жительница Валентина Трошина.

Главное новшество — современное освещение. Во дворе заменили старые фонари на энергосберегающие лампы, а также установили дополнительные столбы. Некоторые из них оборудовали камерами системы «Безопасный регион».

Кроме того, рабочие обновили тротуары, расширили парковки, высадили новые кустарники, установили ограждения, защищающие клумбы. Детские площадки и спортивную зону соединили сетью пешеходных дорожек. Здесь установили стол для настольного тенниса, лавочки и урны.

По планам все работы завершат к концу сентября.