Новые фермы и рабочие места появились благодаря Народной программе в Зарайске

В Зарайске открываются новые производства и создаются рабочие места. Положительная динамика развития показывает, как Народная программа «Единой России» работает на местном уровне.

Помощь государства, предусмотренная Народной программой, помогает бизнесу наращивать мощности и укреплять продовольственный суверенитет. Одним из примеров стало строительство компанией «Сельхозпродукты» молочно-товарного комплекса мощностью 2,4 тысячи голов крупного рогатого скота фуражного стада. С 2024 года общий объем полученных субсидий составил 197,9 миллиона рублей. Производственная мощность комплекса превысит 23,7 тысячи тонн молока в год. На предприятии создадут около 50 новых рабочих мест.

«Новые рабочие места — это всегда хорошо для нашего округа. Появляется уверенность, что можно найти достойную работу, не уезжая из Зарайска. Мы рады, что местные предприятия развиваются и выпускают хорошую продукцию», — отметила жительница Зарайска Наталья Федорова.

Мерами государственной поддержки успешно пользуется и крестьянское хозяйство Николая Иванова. Благодаря гранту «Агротуризм» в размере 10 миллионов рублей на базе хозяйства открылся туристический кластер. За 2025 год здесь переработали 120 тонн молока и выпустили 18 тонн сыра, а гости могут познакомиться с сельским бытом и продукцией местного производства.

«Развитие экономики — основа благополучия любого муниципалитета. Благодаря Народной программе „Единой России“ и системной поддержке государства зарайские предприятия получают льготные займы, субсидии на оборудование и другие инструменты для развития. Мы видим, как растут объемы производства, увеличивается зарплата, создаются новые рабочие места. Наша задача — продолжать эту работу, чтобы экономика округа становилась еще сильнее», — подчеркнул кандидат в депутаты Московской областной думы, заместитель главы округа Станислав Шруб.

За пять лет реализации Народной программы в Зарайске оборот организаций вырос до 17 миллиардов рублей (125% к предыдущему году), объем отгруженных товаров промышленных предприятий достиг 1,8 миллиарда рублей. Средняя заработная плата в округе увеличилась до 66 тысяч рублей.

Поддержка инвесторов, развитие сельского хозяйства, создание новых рабочих мест формируют устойчивую экономику и повышают качество жизни в Подмосковье.