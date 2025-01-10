Новые эндоскопические аппараты установили в 43 больницах Подмосковья в 2024 году

Почти 200 новых эндоскопических аппаратов поступило в подмосковные больницы в прошлом году. Об этом сообщили в Минздраве региона.

За год новое эндоскопическое оборудование получили 43 медицинские организации. Видеобронхоскопы, гастроскопы, эндоскопические стойки для проведения нейрохирургических вмешательств и другую технику закупили по нацпроекту «Здравоохранение» и по поручению губернатора Андрея Воробьева.

«Эндоскопическое оборудование позволяет проводить более точную диагностику заболеваний, в том числе онкологических. Кроме того, оно применяется для проведения малоинвазивных операций, благодаря чему пациент быстрее восстанавливается и возвращается к привычной жизни», — отметил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

На закупку такой техники в 2024 году направили порядка 1,1 миллиарда рублей. Эндоскопическое оборудование появилось в Солнечногорской, Мытищинской, Зарайской больницах и других медицинских организациях.