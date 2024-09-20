Новые электрозаправки появились в Реутове и Красногорске

Специалисты «Мособлэнерго» установили еще две электрозарядные заправочные станции в сентябре. Теперь жители Реутова и Красногорска смогут быстро зарядить свои автомобили.

Станции мощность 150 киловатт появятся во всех городских округах региона. Всего — 65. Среднее время заряда от быстрой ЭЗС составляет 20-40 минут. При этом для заряда электромобиля до 80% потребуется около 20 минут.

Заправки устанавливают по программе «Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в России на период до 2030 года».

С 2016 года в 44 городских округах Подмосковья появились 266 ЭЗС.

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