Новые экспонаты поступили в дом-музей семьи Морозова в Ногинске

22 июля состоялась встреча сотрудников с давним другом музея — дарителем Анной Новиковой. Еще в 2019 году она стала первым участником благотворительной акции «Подари музею экспонат».

Анна Новикова вновь порадовала сотрудников, преподнеся в дар музею сразу две ценные книги. Первая — книга Владира Архангельского «Ногин» (1964 год). Вторая — редкая копия исторического издания 1899 года: «Историко‑статистическое и археологическое описание города Богородска (Московской губернии) с уездом и святынями» Ивана Токмакова. Эту книгу Анна Петровна приобрела в небольшом антикварном магазинчике, и ее ценность — не только в возрасте, но и в уникальном содержании.

В издании Токмакова подробно описан визит в Богородск Великого князя Сергея Александровича и его супруги, Великой княгини Елизаветы Федоровны, а также то, как этих почетных гостей принимал на Богородско‑Глуховской мануфактуре Арсений Морозов. Такие детали — настоящий клад для исследователей и всех, кто интересуется историей края: книги Токмакова известны скрупулезным подходом к сбору фактов и живыми описаниями разных уголков России.

Сотрудники дома‑музея выразили Анне Петровне искреннюю благодарность за столь значимые и душевные дары. Каждый такой экспонат не просто пополняет фонды — он помогает сохранять и раскрывать богатое наследие места, делать историю ближе и понятнее для посетителей.

Напомним, что в Глуховском парке Ногинска открыт для посетителей усадебный дом, построенный в 1908 году для Арсения Морозова — владельца Богородско‑Глуховской мануфактуры. Автором проекта выступил архитектор Александр Кузнецов. Сегодня этот дом — одна из самых интересных культурных достопримечательностей Подмосковья. Дом-музей семьи Морозова в Ногинске открыт ежедневно с 09:00 до 18:00.

Арсений Морозов, старообрядец, предприниматель и благотворитель, был правнуком Саввы Морозова — основателя знаменитой династии. Морозовы стояли у истоков развития текстильного производства в Российской империи и внесли огромный вклад в его расцвет, оставив заметный след в экономической и социальной истории страны.