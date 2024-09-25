Новые экспонаты пополнили музейно-выставочный центр в Ногинске

Ознаменованный двумя революциями 1917 год стал значимой вехой в истории российской нумизматики. За короткий период было выпущено множество памятных жетонов, отражающих бурные события того времени, и один из них пополнил фонд Центра.

В феврале 1917 года монархия пала, и страна вступила в эпоху двоевластия — Временного правительства и Совета рабочих и солдатских депутатов.

В это время частные фирмы активно чеканили жетоны, которые свободно продавались и носились на груди на красной ленточке. На них часто изображалась женщина с развевающимся флагом, символизируя свободную Россию.

Дизайн этого жетона напоминает медальон и включает дату — 27 февраля 1917 года, когда часть Петроградского гарнизона перешла на сторону революционеров. Экспонат уже занял свое место в зале Первой мировой войны, став важным напоминанием о переломных событиях в истории России.

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