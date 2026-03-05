Новые экспонаты пополнили музей в Орехово-Зуеве

Музей «Мир исторической реконструкции», расположенный в Ликино-Дулеве, вновь радует посетителей новыми экспонатами, расширяя свою коллекцию. В зале «Искусство в металле» появились изделия, привносящие в экспозицию атмосферу средневековых баталий и фантастических миров.

Посетители теперь могут увидеть аутентичные шлемы времен тевтонских рыцарей, а также скульптуру ворона, выполненную из металлической сетки. Зал «Искусство в металле» — это калейдоскоп таланта кузнецов. В общей сложности здесь представлено более 450 экспонатов. Здесь соседствуют миниатюрные скульптуры, размером не более трех сантиметров, такие как наковальня или фигурка лыжника, и произведения искусства высотой около метра и более.

«Настоящие мастера способны превратить обычный металл в настоящий шедевр искусства. Эти работы поражают воображение и неизменно вызывают восторг у наших туристов, демонстрируя безграничные возможности металлической скульптуры», — поделился экскурсовод Павел Елисеев.

Все представленные в музее экспонаты — это плоды творчества кузнецов со всей России, чьи работы неоднократно демонстрировались на всероссийских выставках и фестивалях. Музей «МИР» работает ежедневно с 10:00 до 18:00.