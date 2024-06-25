Новые экспонаты пополнили коллекцию подмосковного музея находок на КПО

Фото: Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Филиалы музея «Культурный слой» на базе КПО «Восток» в Егорьевске и КПО «Нева» в Солнечногорске получили новые экспонаты. Это легендарный советский радиоприемник и золотой ключ.

На сортировочной ленте работники КПО заметили интересные экспонаты, которые теперь получили вторую жизнь. Один из них — это знаменитый «трехпрограммник». Радиоприемник был популярным 30 лет назад и отличался от других отечественных моделей наличием ЖК-дисплея и секундомера.

Фото: Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Другой экземпляр — это ключница «Золотой ключик на удачу», которая уже стала частью экспозиции музея.

Музей «Культурный слой» — это коллекция забытых вещей, которые оказались в мусорных баках и попали на КПО. Здесь уже больше тысячи уникальных находок, каждая из которых вызывает ностальгию и напоминает об ушедших временах.

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