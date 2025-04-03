Новые экспонаты появились в музее ложки в Звенигороде

Куратор Музея ложки в Звенигороде Одинцовского городского округа Татьяна Филоненко открыла мини-читальню с необычными артефактами, подаренными известными личностями: учеными, артистами, спортсменами. Коллекция насчитывает более 2000 экспонатов из 85 стран.

Там представлены ложки от Надежды Крыгиной, Стаса Намина и Ольги Капрановой. Интересны и вещи актрисы Валентины Ивановой: ложка в форме ракушки и обычная ложка для варенья.

Татьяна Филоненко отмечает, что в XVIII веке в Нижегородской губернии изготавливали 150 миллионов столовых приборов в год. Среди уникальных экспонатов — ложка с изображением известной фотографии «Обед на небоскребе» и ложка из Индонезии с изображением гигантского цветка Реффлезия Арнольда.

Напомним, музей находится в бутик-отеле Любови Орловой на Московской улице, дом № 18А. Записаться на экскурсию можно по телефону: 8 (906) 084-68-48.