Новые экспонаты появились в музее комплекса по переработке отходов в Подмосковье

На заводах по переработке отходов в Подмосковье каждый месяц находят необычные вещи. Например, недавно на КПО «Нева» сотрудники сортировки обнаружили морские раковины — раньше такие украшали полки в советских квартирах.

Все отходы на предприятиях проходят сортировку, а 44 вида вторсырья отправляются на переработку. Те предметы, которые утратили свою ценность, иногда попадают в музей «Культурный слой» и обретают новую жизнь.

Сейчас в музее собрано более двух тысяч интересных экспонатов. Посмотреть их можно на КПО «Восток» в Егорьевске и на КПО «Нева» в Солнечногорске. Кроме того, ознакомиться с экспонатами можно в онлайн-версии музея.