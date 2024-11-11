Новые экспонаты передали музею лесничества в Серпухове

Семейные артефакты передал музею «Русский лес» в Серпухове ветеран труда Николай Никифоров. Посетители экспозиции теперь смогут увидеть Красное знамя и вымпелы.

Пенсионер Николай Никифоров долгие годы трудился в опытно-показательном лесхозе «Русский лес». Переходящее Красное знамя и вымпелы, которыми награждали коллективы передовиков производства, он передал в дар музея.

Кроме того, он стал инициатором создания книги-альбома с фотографиями, документами и биографиями сотрудников Шараповского лесничества.

Отметим, что музей создали к 60-летию лесхоза «Русский лес». Новые артефакты регулярно приносят сюда ветераны лесного хозяйства. Для школьников тут проводят экскурсии, особенно интересные для представителей школьных лесничеств.

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