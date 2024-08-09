Новые экоскамейки установили в природной зоне микрорайона Депо в Лобне

В микрорайоне Депо в Лобне завершилась установка 20 новых экоскамеек, изготовленных из спиленных сухих деревьев. Их изготовили из лесного массива после проведения санитарных мероприятий, в ходе которых лесничие вырубили деревья в соответствии с государственным заданием.

Каждая скамейка состоит из сиденья длиной 3,2 метра и двух ножек, выполненных из брусков. Диаметр стволов, использованных для сидений, варьируется от 45 до 60 сантиметров, а ножки изготовлены из сухих хвойных деревьев. Конструкция скамеек держится исключительно за счет собственного веса, без применения креплений.

Изготовление ножек происходило непосредственно на месте с использованием бензопилы, в то время как бревна для сидений заранее распиливались на пилораме с помощью ленточной пилы. Удобные и экологичные скамейки установлены в зеленой зоне микрорайона, что позволит жителям наслаждаться отдыхом на свежем воздухе.

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