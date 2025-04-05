Новые дорожные знаки установят на Заводском проезде во Фрязине

Заседание комиссии по безопасности дорожного движения прошло в администрации городского округа Фрязино. На нем обсуждались меры по улучшению транспортной инфраструктуры муниципалитета. В ходе встречи было принято решение установить «лежачий полицейский» в Котельном проезде для снижения скорости движения транспорта на этом участке.

Ранее жители уже обратились к главе округа Дмитрию Воробьеву с просьбой решить проблему превышения скорости после обновления дорожного покрытия. Это создавало опасность для пешеходов и мешало работе пожарной части № 78 и котельной № 15, чья техника не могла выехать из-за плотного автомобильного трафика.

Также планируется установить дорожные знаки «Въезд запрещен» и «Тупик» в Заводском проезде. Жители сталкиваются с проблемами безопасности на этом участке. В ответ на обращения граждан, власти провели исследование и пришли к выводу, что необходимы дополнительные меры для обеспечения безопасного движения.

Ожидается, что установка «лежачего полицейского» в Котельном проезде и новых дорожных знаков в Заводском проезде существенно улучшат дорожную обстановку и обеспечат комфортные условия для передвижения горожан.