Новые дорожные знаки установили в Луховицах

В поселке Красная Пойма Луховицкого округа по инициативе местных жителей и при содействии депутата окружного Совета депутатов от партии «Единая Россия» Надежды Зубрилиной были установлены дополнительные дорожные знаки. Ранее в общественную приемную поступило обращение о необходимости установки указателей для обеспечения беспрепятственного выезда пожарной техники с лесопожарной станции.

Надежда Зубрилина провела встречу с представителем «Комбината по благоустройству и бытовому хозяйству» и местными жителями, по итогам которой было принято решение установить необходимые знаки на развилке дороги к Луховицкому аграрно-промышленному техникуму и лесопожарной станции по улице Зеленой.

«Установка этих знаков повысит безопасность и оперативность выезда пожарной техники, что крайне важно для защиты жителей и их имущества», — отметила Надежда Зубрилина.

Ранее в поселке Красная Пойма были реализованы другие проекты, направленные на улучшение инфраструктуры: было установлено современное уличное освещение, а на улице Гражданской появилась новая детская площадка с безопасным покрытием.

Эти инициативы направлены на повышение качества жизни местных жителей и создание комфортных условий для проживания в поселке.