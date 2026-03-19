Новые дорожные знаки установили на улицах Можайска

Плановые работы по оптимизации дорожного движения продолжаются в муниципалитете. Они направлены на безопасность передвижения жителей и гостей Можайского округа.

С приходом весны транспортный поток на дорогах увеличивается. Дорожные службы провели корректировку времени работы светофоров на перекрестках улиц Московской и Полевой, а также Леоновской и Полосухина в Можайске. Мониторинг необходимости таких работ ведется в постоянном режиме.

Реконструкция светофора началась на пересечении Московской и Коммунистической улиц. В результате будут обустроены дублирующие сигналы на консольных опорах и установят левые секции в направлении на Москву.

Кроме того, схему организации дорожного движения на перекрестке у ГАИ, также в направлении на Москву, оптимизировали. Движение по левой полосе с направлением только налево изменено на движение по полосе прямо и налево. Для этого установили соответствующие дорожные знаки.