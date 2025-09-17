Новые дорожки обустроили у детского сада в поселке Глебовский в Истре

В детском саду № 32 для удобства и безопасности малышей и сотрудников учреждения сделали новые асфальтовые дорожки. Работы проводились в несколько этапов.

Сначала специалисты устранили испорченные участки асфальта. Затем они подготовили основу, утрамбовав щебень и песок, и положили новый слой полотна из асфальтобетона с помощью специально оборудованной техники. После этого была нанесена разметка на пешеходных зонах, игровых площадках и бордюрах.

Кроме этого, на территории детского сада установили новую современную спортивную площадку и коммуникации для отвода воды после дождя.

Ремонт и установка новых детских площадок продолжается в округе. Например, недавно починили баскетбольное кольцо и щит во дворе домов на улице Ленина Эта спортивная площадка пользуется популярностью у жителей разных возрастов.