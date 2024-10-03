Новые дороги в ОЭЗ «Дубна» построят весной 2025 года
Новые дороги появятся на территории особой экономической зоны «Дубна». Ход третьего этапа работ проверили инспекторы Главстройнадзора Московской области.
Как пояснили в ведомстве, специалисты оборудуют тротуары и установят освещение на двух километрах новых дорог.
Работы пройдут в четыре этапа. Сначала построят дороги и проезды к улице Новаторов и проспекту конструктора Селезнева. А на четвертом этапе озеленят территорию и установят светофоры.
Ожидается, что все работы завершат во втором квартале 2025 года.
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Новые дороги в ОЭЗ «Дубна» построят весной 2025 года
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