Новые дороги в ОЭЗ «Дубна» построят весной 2025 года

Как пояснили в ведомстве, специалисты оборудуют тротуары и установят освещение на двух километрах новых дорог.

Работы пройдут в четыре этапа. Сначала построят дороги и проезды к улице Новаторов и проспекту конструктора Селезнева. А на четвертом этапе озеленят территорию и установят светофоры.

Ожидается, что все работы завершат во втором квартале 2025 года.

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