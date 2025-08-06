Новые дороги построили на улице Солнечная в Наро-Фоминске

Завершающим этапом станет установка скамеек. Этот масштабный проект стал возможен благодаря реализации государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды», направленной на улучшение качества жизни и создание благоприятных условий для жителей региона. В текущем году в Верее запланировано благоустройство пяти дворовых территорий. После завершения работ на улице Солнечной, строительные бригады приступят к преобразованию дворов на улицах Магистральная, Октябрьская, 1-й Советской и улице Грязнова. При реализации проекта особое внимание уделялось функциональности и удобству использования пространства. В частности, была расширена парковочная зона. Также были приведены в порядок существующие зеленые насаждения.

«Такие изменения — это не просто ремонт, это новый уровень качества жизни для всех жителей. Мы последовательно работаем над тем, чтобы каждый двор в Верее стал местом, где приятно проводить время», — сообщили в администрации.