Новые дома в ЖК «Одинград. Семейный» в Одинцове поставили на кадастр

Три новых корпуса на 725 квартир поставили на кадастровый учет в жилом квартале «Одинград. Семейный». Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Дольщики могут оформить права собственности на свои квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и выполнять другие юридические действия.

В новых корпусах представлены квартиры с классическими планировками и евроформата. Входные группы и общественные пространства созданы так, чтобы можно было удобно ждать такси, читать книгу и пить кофе. Есть помещения для хранения детских колясок. Во всех подъездах оборудованы сквозные входы и выходы на уровне земли, установлены бесшумные лифты.

В 2026 году в «Семейном» запланировано открытие новой школы. Этим летом в квартале открылся выезд на платную трассу М-1 «Беларусь» — северный обход Одинцово, что поможет жителям сократить время на дорогу от дома до Москвы и обратно.