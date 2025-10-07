Новые дома в поселке Заречье в Одинцове поставили на кадастровый учет

В поселке Заречье Одинцовского городского округа продолжается строительство нового жилого комплекса Skolkovo ONE. Сейчас на кадастр поставили три монолитно-кирпичных девятиэтажных дома — теперь дольщики могут оформлять права собственности на квартиры.

Это откроет для них новые возможности. Собственники квартир смогут прикрепиться к местной поликлинике, записать детей в школы и детские сады, а также осуществлять другие необходимые юридические действия.

На территории жилого комплекса также завершены работы по благоустройству. Здесь сделали английский сад с уникальными ландшафтным дизайном, а также установили игровые и спортивные площадки. Во дворах комплекса провели масштабное озеленение: высадили десятки деревьев, сотни лиственных и хвойных кустарников, а также цветники с многолетними растениями. Разнообразные пешеходные маршруты, находящиеся в непосредственной близости от комплекса, станут частью Мещерского природного парка.