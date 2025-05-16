Новые дома поставили на кадастровый учет в Одинцове

Семь новых домов поставили на кадастровый учет в жилом комплексе «Одинцовские кварталы». Оперативная постановка на кадастр стала возможной благодаря работе Министерства жилищной политики Московской области и Управления Росреестра по региону.

Теперь участники долевого строительства могут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в образовательные учреждения и многое другое. В домах жилого комплекса «Одинцовские кварталы» расположены однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в различных планировочных решениях.

Также на территории комплекса есть бесплатная парковка, спортивные и детские игровые площадки, зоны отдыха.

По проекту в жилом комплексе предусмотрено строительство школы на 1100 мест, а также двух детских садов на 520 мест.