Новые дома на 2-м Шаховском проезде в Волоколамске достроят к ноябрю

Строительство двух пятиэтажек на 2-м Шаховском проезде в Волоколамске близится к завершению. Ключи почти от 200 квартир жильцы получат в этом году.

Сейчас рабочие занимаются внутренней отделкой строящихся домов и благоустраивают территорию. Уже готовы зона отдыха с детской и физкультурной площадками.

В каждом доме разместили по 98 квартир разной планировки. В них есть витражные балконы.

«Строительство новых многоквартирных домов откроет нам большие возможности для расселения граждан из аварийных домов и предоставления жилья детям-сиротам, а также поможет решить проблему нехватки жилья в Волоколамске», — прокомментировала временно исполняющий полномочия главы Волоколамского округа Наталья Козлова.

Отметим, что продажи жилья в двух новых домах на 2-м Шаховском проезде уже стартовали. Ввести здания в эксплуатацию хотят в октябре–ноябре этого года. Ключи жильцам должны вручить также в 2024 году.

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