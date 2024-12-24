Новые детский сад и школу откроют в ЖК «Героев» в Балашихе в 2025 году

В Балашихе продолжается строительство новой школы и детского сада в жилом комплексе «Героев», которые планируют открыть в 2025 году. Готовность школы на 1320 мест составляет 95%. Образовательное учреждение будет включать 55 классов, спроектированных с учетом возрастных особенностей детей.

На территории школы появятся стадион, зоны для отдыха и учебно-опытная зона, что создаст комфортные условия для обучения и досуга. Школа станет новым корпусом для существующей школы № 15, что значительно повысит доступность образования для жителей района.

Заместитель начальника управления строительного комплекса администрации Балашихи Павел Вечтомов сообщил, что школа находится на высокой стадии готовности.

«Инженерные системы смонтированы, тепло подано, электричество подключено, и включена система „Безопасный регион“. Второй объект — это детский сад на 220 мест, который уже готов. Подрядчик завершает процесс получения заключения о соответствии и разрешение на ввод», — сказал Вечтомов.

Строительство детского сада также близится к завершению. Его общая площадь составит более трех тысяч квадратных метров, и в нем будут созданы групповые комнаты с спальнями, игровыми и буфетами, а также кабинеты логопеда и психолога, медицинский блок, актовый и физкультурный залы.

На уличной территории предусмотрены площадки для прогулок с теневыми навесами и для занятий спортом. Открытие школы и детского сада является частью инвестиционной программы в рамках комплексного развития территории и будет способствовать улучшению образовательной инфраструктуры в Балашихе. Жители района смогут рассчитывать на современные условия для обучения и развития своих детей.