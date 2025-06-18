Новые детские площадки установят в Луховицах в этом году

В округе запланирована реализация программы по установке детских игровых комплексов и спортивных площадок, предназначенных для занятий воркаутом. Программа направлена на создание комфортных и безопасных условий для отдыха и занятий спортом жителей всех возрастов.

«В рамках данной программы предусмотрен комплекс мероприятий, включающий в себя установку детских и спортивных площадок на безопасном и долговечном резиновом покрытии, оснащение их современными системами видеонаблюдения для обеспечения безопасности посетителей и установку энергоэффективного освещения, которое позволит комфортно использовать площадки в вечернее время. Кроме того, будут оборудованы удобные и безопасные тротуары для подхода к детским площадкам», — сообщила начальник отдела благоустройства, экологии и муниципального контроля администрации округа Наталья Татаренкова.

В округе планируется установить два игровых комплекса площадью 200 квадратных метров каждый. Они появятся во дворах домов № 19 на улице Жуковского и № 53а на улице Первомайской. Рядом с этими игровыми комплексами будут установлены спортивные площадки для занятий воркаутом, площадь каждой из которых составит 100 квадратных метров. Также небольшой игровой комплекс установят у дома № 13 на улице Мира.

Остальные детские игровые комплексы будут установлены в сельских населенных пунктах. Новые игровые комплексы появятся у дома № 31а в селе Головачеве, у дома № 6а на улице Садовой в Красной Пойме, у дома № 28 на улице Чеснокова в селе Матыра и с правой стороны от парома в селе Дединове.

Планируется, что все работы по установке детских игровых и спортивных площадок в округе будут завершены не позднее сентября.