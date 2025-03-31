Новые детские площадки появятся в Черноголовке в мае

Начался процесс обновления детских площадок в городском округе Черноголовка. Жители дворов по адресам: Школьный бульвар, дома 18 и 20, а также улица Лесная, дома 4 и 4а, Институтский проезд, дома 11 и 13, уже заметили демонтаж старых игровых комплексов.

Вместо демонтированных площадок во дворе на улице Лесной и Институтском проезде планируется установить современные детские площадки, представляющие собой спортивно-игровые комплексы. Они будут включать различные элементы, способствующие физической активности и развитию координации движений у детей. Новые площадки будут интересны как школьникам, так и малышам.

Ранее существовавшая площадка по адресу улица Лесная, 4а, будет перенесена на Школьный бульвар. Это решение было согласовано советом депутатов в связи с планами по жилищному строительству на земельном участке за домом по адресу улица Лесная, 4а, согласно генеральному плану городского округа.

На данный момент во дворе по адресу Школьный бульвар, дома 18 и 20, расположена старая площадка, построенная в 2015 году. Она не имеет основания, и срок ее эксплуатации подходит к концу.

Работы по демонтажу старых и установке новых детских площадок планируется завершить в мае текущего года.