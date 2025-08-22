Новые детские площадки открыли в Раменском

В рамках масштабной программы по улучшению городской среды, этим летом было обновлено 19 детских площадок. Преобразования произошли в двух дворах Гжельского поселения — в поселке Кирпичного завода и в самом селе Гжель, где были созданы современные пространства для игр и развлечений детей.

Одной из ключевых особенностей новых детских площадок является использование инновационного двойного резинового покрытия. Это покрытие обеспечивает повышенную амортизацию и снижает риск получения травм при падениях. На каждой обновленной детской площадке установлены качели различных конструкций, горки, песочницы, лесенки и другие игровые элементы.

Кроме того, на территории игровых зон установлены скамейки, обустроено освещение, а также установлены камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион».