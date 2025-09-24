Новые детские площадки открыли в Луховицах

В округе завершился масштабный этап обновления детских игровых площадок — устаревшие и изношенные зоны отдыха уступили место новым игровым комплексам. На улицах Жуковского и Первомайской, а также в других населенных пунктах округа, появились площадки с резиновым покрытием, специально разработанные для обеспечения безопасности детей во время игр.

Реализация проекта стала возможной благодаря государственной программе «Формирование современной комфортной городской среды», в рамках которой администрация округа согласовала все технические и организационные вопросы. В результате жители получили полностью обновленные игровые зоны, оснащенные необходимым оборудованием. Все площадки оборудованы освещением и системой видеонаблюдения. Кроме того, вдоль подходов к площадкам обустроены тротуары.

«Мы создаем комфортные условия для семей с детьми, чтобы у каждого ребенка была возможность безопасно и интересно проводить время на свежем воздухе», — сообщили в администрации округа.

В округе новые игровые комплексы установлены у домов № 19 на улице Жуковского и № 53а на улице Первомайской. Также небольшие игровые зоны появились у дома № 13 на улице Мира и у дома № 3 на улице Воробьева. Обновление коснулось и других населенных пунктов округа: новые площадки были установлены в Головачево у дома 31а, Красной Пойме на улицах Садовая, дом 6а и Школьная, дом 9, в Матыре на улице Чеснокова, дом 28 и в Дединово на улице Кислова рядом с паромом.