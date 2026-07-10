Новые детские площадки открыли в 4 селах Павлово-Посадского округа

В сельских поселениях Павлово-Посадского округа 10 июля открыли четыре новые детские игровые площадки. Они появились в деревнях Алферово, Ново-Загарье, Ефимово и селе Казанское.

Теперь у детей из этих населенных пунктов есть свое место для игр, веселья и новых знакомств. Площадки получились яркими и красочными — они радуют глаз и создают по-настоящему летнюю праздничную атмосферу. Они нравятся не только детям, но и взрослым: родители с удовольствием проводят время рядом, наблюдая за веселыми играми ребят. Каждая площадка оборудована современными игровыми элементами, которые подходят для детей разного возраста.

Летом деревенские площадки особенно оживленные, ведь сюда на каникулы приезжают дети со всей округи. Появление таких объектов делает сельские территории более комфортными для семей с детьми.