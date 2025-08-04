Новые детские площадки обустроят в Балашихе

В Балашихе продолжается ежегодное обновление и установка новых детских и спортивных комплексов в рамках программы благоустройства. В этом году в 18 дворах города появятся 30 современных площадок для детей, а также планируется замена 250 игровых элементов на уже существующих территориях.

Работы проводятся на дворовых территориях улиц Быковского рядом с домами № 16 и 18, а также на улице Терешковой рядом с домами № 13 и 15. Основное внимание уделяется установке современного и безопасного игрового оборудования, которое предназначено для детей в возрасте от двух до 14 лет. В рамках обновления рабочие модернизируют спортивную зону для тренировок и заменяют покрытие площадок на ударопоглощающее, что обеспечит дополнительную безопасность во время игр. Все работы планируется завершить до 31 августа 2025 года.

«При выборе территорий в первую очередь ориентируемся на запросы жителей. Для нас главное, чтобы наши дети проводили время на свежем воздухе с удовольствием и в безопасных условиях. На площадках обязательно устанавливаем лавочки, чтобы родители могли спокойно отдыхать и наблюдать за своими детьми. При обустройстве детских зон используем только качественные и современные материалы — все лучшее для нашего подрастающего поколения», — отметил глава Балашихи Сергей Юров.

Новые игровые комплексы установят в разных частях города. Так, в Центральном районе обновленные площадки появятся на улице Гагарина рядом с домами № 17 и 18, на улице Майкла Лунна между домами № 3 и 8, на улице Свердлова рядом с домами № 59 и 63, на улице Дмитриева рядом с домами № 4, 8 и 12, на улице Кудаковского рядом с домами № 9 и 11, на улице Советской рядом с домом № 7а, на улице Никольской рядом с участком 64.

В микрорайоне Железнодорожный новые площадки обустроят на улице Юбилейной рядом с домами № 4 к.2, 7 и 34, на Саввинском шоссе рядом с домами № 4 к.2, 17, 19, 21, 23а, на улице Школьной, дом № 2, а также на улице Быковского между домами № 16 и 18.

Кроме того, обновят игровые комплексы в микрорайоне Сакраменто на улице Мещера, между домами № 19 и 21, также в микрорайоне Кучино на улице Речной рядом с домами № 7, 9, 11 и 15, в микрорайоне Дзержинского между домами № 13 и 14, а также в деревне Федурново.

Работы по установке детских площадок завершатся к концу 2025 года, что позволит создать комфортные и безопасные условия для игр и активного отдыха детей в Балашихе.