Новые детские площадки установили в Раменском округе
В Раменском городском округе установили сразу несколько новых детских и спортивных площадок. Одну в поселке Гжельского кирпичного завода и обновленную зону на улице Центральной в селе Гжель.
Новая игровая площадка у домов №1–3 в поселке Гжельского кирпичного завода оснащена балансиром, «пружинкой», горками и качелями. Покрытие выполнено в два слоя — верхний из резиновой крошки и основание, благодаря чему площадка отвечает современным требованиям безопасности. Местные уже оценили обновлённое пространство, на месте побывал глава Раменского округа Эдуард Малышев. Для удобства жителей установлены лавочки и урны, смонтированы столбы освещения и камеры системы «Безопасный регион».
Территория на улице Центральной в селе Гжель также преобразилась: здесь появилась площадка с многофункциональными спортивными комплексами, качелями и парковыми диванами. По словам заместителя главы администрации Залимхана Гаджиева, площадка занимает около 150 квадратных метров и полностью соответствует требованиям безопасности. Отмечено, что набор элементов и цветовая гамма были согласованы с жителями.
В рамках масштабной программы благоустройства в Раменском муниципальном округе в этом году планируется модернизировать порядка 40–41 детских и спортивных площадок. Около половины из них уже завершены.
Эдуард Малышев сообщил, что работы планируют завершить к началу нового учебного года; одна из будущих площадок по губернаторской программе будет порядка 400 квадратных метров. По просьбам жителей в ряде мест предусмотрят и спортивные зоны для подростков.