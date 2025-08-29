Новые детские площадки установили в Раменском округе

В Раменском городском округе установили сразу несколько новых детских и спортивных площадок. Одну в поселке Гжельского кирпичного завода и обновленную зону на улице Центральной в селе Гжель.

Новая игровая площадка у домов №1–3 в поселке Гжельского кирпичного завода оснащена балансиром, «пружинкой», горками и качелями. Покрытие выполнено в два слоя — верхний из резиновой крошки и основание, благодаря чему площадка отвечает современным требованиям безопасности. Местные уже оценили обновлённое пространство, на месте побывал глава Раменского округа Эдуард Малышев. Для удобства жителей установлены лавочки и урны, смонтированы столбы освещения и камеры системы «Безопасный регион».

Территория на улице Центральной в селе Гжель также преобразилась: здесь появилась площадка с многофункциональными спортивными комплексами, качелями и парковыми диванами. По словам заместителя главы администрации Залимхана Гаджиева, площадка занимает около 150 квадратных метров и полностью соответствует требованиям безопасности. Отмечено, что набор элементов и цветовая гамма были согласованы с жителями.