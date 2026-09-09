Новые детские игровые площадки установили в Коломне

В городском округе Коломна завершили запланированные на 2026 год работы по обновлению детской инфраструктуры. Всего установили 14 современных игровых комплексов. В Коломне появились восемь новых площадок, еще две установили в Озерах. Обновленные пространства также получили жители поселка Сергиевский, села Черкизово, села Нижнее Хорошово и деревни Боково-Акулово.

Все установленные комплексы соответствуют современным требованиям безопасности и предусматривают игровые элементы для детей разных возрастных групп. При проектировании площадок учитывались возможности для активных игр, физического развития и общения сверстников.

Две площадки — в Коломне на улице Московской и в селе Черкизово на улице Советской — установили в рамках губернаторской программы Московской области «Модернизация детских игровых площадок в 2026 году». Площадь каждого такого комплекса составляет 450 квадратных метров. Их оформление выполнено в тематике «Химия», благодаря чему игровые пространства получили единый узнаваемый дизайн.

Остальные 12 площадок имеют площадь от 100 до 200 квадратных метров. Для них выбрали космическую тематику: игровые элементы и оформление объединены общим стилем, который рассчитан на то, чтобы сделать пространства интересными для детей разных возрастов.

«Хорошая детская площадка сегодня — это уже не просто качели и песочница. Это современное и безопасное пространство, где дети могут играть и общаться, а родители спокойно проводить время вместе с ними. В этом году в городском округе Коломна появилось 14 новых игровых комплексов. Причем современные площадки установлены не только в городе, но и в наших селах и деревнях», — отметил 8 сентября депутат Государственной думы Никита Чаплин.