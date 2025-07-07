Новые детские и спортивные площадки установят в Серпухове

Во дворе, расположенном на Советской улице и окруженном домами № 103, 105 и 107, кипит работа по благоустройству. Подрядная организация ведет масштабный ремонт территории.

Проект уже на стадии реализации, и значительная часть запланированных работ успешно выполнена. По словам подрядчика, уникальность этого двора заключается в его конфигурации: с трех сторон он ограничен пятиэтажными зданиями, а с четвертой — возвышается девятиэтажный жилой комплекс.

Комплексный подход к благоустройству двора предусматривает не только установку игровых и спортивных объектов. В рамках проекта будут обустроены пешеходные дорожки, обновлено асфальтовое покрытие проездов, созданы дополнительные парковочные места и заменен устаревший бортовой камень.

Кроме того, планируется модернизация системы наружного освещения. Для самых маленьких жителей будут установлены детские игровые комплексы, а для подростков — площадка для воркаута, позволяющая заниматься спортом на открытом воздухе. Завершение всех работ и открытие обновленного двора запланированы на август этого года.