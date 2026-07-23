Новые детские и спортивные площадки установят в Богородском округе

В Богородском округе ежегодно реализуют муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды», и текущий год не стал исключением. Работы охватывают как крупные города округа, так и небольшие сельские населенные пункты, чтобы сделать пространство удобным и привлекательным для жителей всех возрастов.

На текущий год запланировано устройство восьми детских игровых площадок площадью 150-200 квадратных метров и трех воркаут-зон площадью 100 квадратных метров.

В настоящее время подрядная организация приступила к работам на четырех объектах, расположенных в деревне Калитино, Ногинске и городе Электроугли. Здесь ведется устройство асфальтобетонных оснований и бортового камня, после чего приступят к монтажу игровых элементов.

Также в этом году установят три комбинированные детские площадки площадью 450 квадратных метров со спортивным ядром в Ногинске, деревнях Бездедово и Дядькино. Эти объекты уже в работе: обустраивают асфальтные основания, монтируют игровые элементы.

Помимо этого, специалисты Управления благоустройства администрации Богородского округа выявили высокую потребность в устройстве современных спортивных площадок, на которых дети могли бы играть в мини-футбол, баскетбол, волейбол. Поэтому в 2026 году в Ногинске также появятся две универсальные спортивные площадки площадью 450 квадратных метра

При формировании адресного перечня специалисты управления не забывают о сельских населенных пунктах. Например, жители деревни Бездедово совсем скоро смогут посещать новую большую детскую площадку взамен устаревшей. Очень ждут игровую площадку и зону воркаута жители деревни Калитино, неоднократно обращавшиеся с просьбами — работы там уже ведутся.

Такой подход позволяет равномерно развивать инфраструктуру округа и создавать комфортную среду там, где она особенно нужна. Благодаря системной работе и обратной связи от жителей удается точечно решать вопросы благоустройства и делать округ удобнее для жизни.