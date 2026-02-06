Новые детекторы для медоборудования разработают в Дубне

Ученые государственного университета «Дубна» приступили к созданию прорывных детекторов рентгеновского излучения на основе перовскитов. Исследования ведутся по гранту Российского научного фонда и могут привести к созданию более эффективных медицинских аппаратов.

Проектом руководит профессор Рашид Назмитдинов. Работа логично продолжает предыдущие успехи университета в изучении перовскитов для солнечной энергетики. Фундамент для текущих исследований заложил профессор Павел Гладышев, создавший первую рабочую группу и лабораторную базу для разработки детекторов широкого применения.

Грант РНФ направлен на создание математической модели и прототипа детектора прямого преобразования. Как объясняет ассистент кафедры, стажер-исследователь ОИЯИ Илья Симоненко, ключевая задача — сделать процесс разработки эффективным: «Мы хотим при помощи математического моделирования и современных методов квантовой химии перебор множества вариантов заменить на автоматизированный расчет: не перебирать вслепую, а исследовать при помощи вычислительной техники, которая позволит намного быстрее и надежнее достичь поставленную цель».

Перовскиты рассматриваются как перспективная замена традиционному кремнию в детекторах. Их главное преимущество — широкий диапазон настраиваемых физических свойств в зависимости от состава. Математическая модель позволит теоретически подобрать оптимальную формулу материала, после чего правильность выбора будет подтверждена экспериментально.

Практическим результатом работы, которая рассчитана на два года, может стать новое поколение детекторов для медицинских рентгеновских аппаратов. В исследованиях ученым университета «Дубна» оказывают поддержку ведущие научные центры страны — Объединенный институт ядерных исследований и Институт физической химии и электрохимии РАН.