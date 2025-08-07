Новые деревья высадили местные жители в Лыткарине

В округе продолжается работа по созданию зеленого городского пространства. В рамках масштабной кампании по озеленению во дворах было высажено 34 саженца различных видов деревьев и кустарников.

В этой инициативе приняли активное участие не только сотрудники коммунальных служб, но и неравнодушные местные жители. Теперь дворы Лыткарина украшают молодые кусты шиповника, пузыреплодники, а также саженцы сирени и рябины.

«Я давно мечтала, чтобы во дворе появилась сирень — это не только красиво, но и напоминает о детстве. Очень рада, что администрация откликнулась на просьбу наших активных соседей и выделила саженцы. Теперь наш двор будет особенно уютным и цветущим», — рассказала местная жительница Александра Петрова.

Работы по высадке деревьев и кустарников проводятся в ответ на просьбы горожан, высказанные в ходе открытых выездных приемов. Всего с начала года на территории округа было высажено более 200 саженцев деревьев и кустарников.